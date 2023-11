Negozi storici, 54 nuove insegne bergamasche premiate

L’evento in Camera di Commercio ha celebrato la storia di negozi, locali e botteghe artigiane

Bergamo festeggia in Camera di Commercio il riconoscimento di 54 nuove imprese storiche del territorio. La cerimonia, svoltasi mercoledì 15 novembre, a Palazzo Contratti e Manifestazioni, ex Borsa Merci, ha celebrato negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni. “È il nostro modo per dire grazie direttamente sul territorio, vicino alle imprese – ha affermato Guidesi – alle attività che pur rivestendo il ruolo di custodi della tradizione economica, riescono a innovare oltre che mantenere e creare occupazione. Un’attenzione all’evento che valorizza il territorio e le sue imprese, certificando la tipicità di queste attività che hanno attraversato almeno 40 anni di storie che hanno cambiato profondamente le nostre vite. Grazie all’innovazione e all’adattamento queste imprese e queste famiglie rinnovano ogni giorno con la loro presenza la tradizione e la storia del nostro commercio e dei nostri centri storici. Rivestono inoltre un ruolo importante nelle comunità in cui sono inserite. Partecipano infatti al mantenimento in vita del tessuto sociale dei centri urbani, specialmente nelle località più piccole o periferiche. La Lombardia è grande anche grazie a loro. Confidiamo di poter dedicare l’anno prossimo una misura di sostegno riservata espressamente alle imprese storiche”. “Sono attività storiche che testimoniano – ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e giovani, Lara Magoni – la sopravvivenza di tante imprese che con tenacia e determinazione hanno superato molte difficoltà e sono presenti sul territorio con tanta passione. Ho visto tanta emozione in quanto il riconoscimento delle attività storiche ha in sè il valore della famiglia. Un’emozione in più per me, che ho anche io un’attività dal 1956 a Selvino, che racconta della mia famiglia e della sua storia come le vostre”. “Con la premiazione delle imprese storiche – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni -, Regione Lombardia intende valorizzare le attività che contribuiscono allo sviluppo e all’identità dell’economia locale e regionale. Premiamo imprese che sanno tramandare tradizione, ma anche valori e innovazione. Perché senza innovazione non si va avanti. Queste imprese hanno mostrato tutte le loro doti per attraversare le diverse fasi, difficoltà e sfide del mercato L’impegno nel tempo, la capacità di accompagnare i passaggi generazionali, l’adattamento a nuovi stili di consumo e l’innovazione rendono queste realtà degne di riconoscimento. Regione Lombardia e Camere di commercio condividono la medesima propensione alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale”. In provincia di Bergamo dei 54 nuovi riconoscimenti assegnati 15 sono afferenti alla categoria ‘Bottega artigiana storica’, 19 a quella di ‘Locale storico’ e 20 sono i ‘Negozi storici’. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione in Provincia di Bergamo, che ora comprende in totale 334 imprese.

Le imprese premiate

– Albano Sant’Alessandro, La Dolciaria Bergamasca, 1969, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

– Albino, Bottega Delle Carni di Beretta, 1946, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

– Albino, Tabaccheria Rivellini, 1960, Negozio storico, Bar e tabaccheria.

– Ambivere, Sorelle Rota, 1950, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

– Bergamo, Bar Haiti, 1973, Locale storico Bar e tabaccheria.

– Bergamo, Bar Città dal 1980, 1981, Locale storico, Bar e tabaccheria.

– Bergamo, Punto Luce, 1977, Negozio storico, Attrezzature.

– Bergamo, Panificio Gilardi, 1951, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

– Bergamo, Ferramenta Poma Mario, 1923, Negozio storico, Attrezzature.

– Bergamo, Vigani Parrucchieri, 1963, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

– Bottanuco, Spada Articoli da Regalo ed Elettrodomestici, 1969, Negozio storico, Sport e tempo libero.

– Brignano Gera d’Adda, Nisoli – Falegnameria e Arredamento, 1910, Bottega artigiana storica, Attrezzature.

– Brignano Gera d’Adda, Allevi Antichità Restauri, 1960,Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

– Capriate San Gervasio, Panificio Pedroncelli, 1964, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

– Castelli Calepio, Antico Forno Novali, 1700, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

– Castel Rozzone, Da Carlessi, 1966, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

– Castione della Presolana, Bottega Verzeroli, 1974, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

– Cene, Bar Coba, 1983, Locale storico, Ristorazione.

– Cividate al Piano, Pasticceria Guerini Dal 1980, 1980,Bottega artigiana storica, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

– Clusone, Anna Boutique, 1974, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

– Clusone, Antonio Giudici, 1966, Negozio storico, Ottica e fotografia.

– Clusone, Bottega d’arte Allerìa di Angelo Balduzzi, 1983, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

– Cologno al Serio, Macelleria Caio, 1958, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

– Costa Valle Imagna, Bar Pizzeria Da Giuseppe, 1972, Locale storico, Bar e tabaccheria.

– Curno, Moto Galbiati Cicli, 1962, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

– Dalmine, Bar Sport Lavetti – Ristorante, 1969, Locale storico, Bar e tabaccheria.

– Dalmine, Bar Trattoria Sole, 1979, Locale storico, Ristorazione.

– Dalmine, Colleoni Gomme & C., 1963, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

– Fuipiano Valle Imagna, Bar Pizzeria Resegone, 1975, Locale storico, Bar e tabaccheria.

– Gazzaniga, Molino Ongaro, 1948, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

– Gorle, Giromoda, 1974, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

– Leffe, Gelateria Leffese, Laboratorio Di Produzione, 1920, Bottega artigiana storica, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

– Leffe, Gelateria Leffese, 1925, Locale storico Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

– Lenna, Trattoria delle Miniere, 1927, Locale storico, Ristorazione.

– Nembro, Gioielleria Zanchi Silvio, 1969, Negozio storico, Preziosi.

– Olmo al Brembo, Panificio Ronzoni, 1951, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

– Onore, Bar Pineta, 1970, Locale storico, Bar e tabaccheria.

– Romano di Lombardia, Baroni La Trattoria, 1958, Locale storico, Ristorazione.

– Rovetta, Brasi Sport, 1982, Negozio storico, Sport e tempo libero.

– Scanzorosciate, Collinetta Ristorante Pizzeria, 1963, Locale storico, Ristorazione.

– Sedrina, Mister Joe, 1983, Locale storico, Ristorazione.

– Stezzano, Genio 1961, 1961, Locale storico, Ristorazione.

– Suisio, Falegnameria Adda Srl, 1937, Negozio storico, Casa e arredamento.

– Tavernola Bergamasca, Supermarket Vitali, 1964, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

– Treviglio, Corti Progetto Natura, 1950, Negozio storico, Casa e arredamento.

– Urgnano, Il Frate, 1925, Locale storico, Ristorazione.

– Urgnano, Panificio Suardelli, 1967, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

– Valbondione, Ristorante Aurora, 1973, Locale storico, Ristorazione.

– Verdellino, Farmacia Guerra, 1971, Negozio storico, Salute e benessere.

– Vertova, Falegnameria Fratelli Mistri, 1962, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

– Villongo, Bar Trattoria Nini’, 1925, Locale storico Bar e tabaccheria.

– Villongo, Pasticceria Chiodini, 1976, Locale storico Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

– Zogno, Cicli Salvi, 1945, Negozio storico, Sport e tempo libero.