Metaverso, due giornate di full immersion per i presidenti di categoria Ascom

Lunedì 14 e martedì 15 nella sede Ascom due giornate formative dedicate alla metaverse economy e alle sue opportunità

Ascom Confcommercio Bergamo entra nel Metaverso per una full immersion nelle nuove modalità di interazione e business negli spazi virtuali. I presidenti di categoria Ascom Confcommercio Bergamo approfondiranno e conosceranno con l’utilizzo degli speciali visori (oculus) il Metaverso per prepararsi a gestire al meglio le evoluzioni richieste dalla prima epocale rivoluzione virtuale dell’epoca di internet.

“I cambiamenti del web, di siti e piattaforme e-commerce e dei social network porteranno una trasformazione a catena nella vita quotidiana di ciascuno e avranno un forte impatto sul modo di interagire e lavorare, influenzando i modelli economici di business” sottolinea il presidente Ascom Confcommercio Bergamo Giovanni Zambonelli.

In due giorni di formazione si approfondiranno le diverse opportunità del Metaverso. Il primo incontro, teorico, si apre lunedì 14 novembre dalle 16.30 alle 18.30 nella Sala conferenze della sede Ascom Confcommercio Bergamo di Via Borgo Palazzo, con un primo inquadramento sulla “metaverse economy”. Il secondo incontro, martedì 15 novembre, vedrà invece i presidenti impegnati, con visori virtuali, alla scoperta come avatar della nuova realtà virtuale. L’esperienza immersiva nel Metaverso sarà organizzata a piccoli gruppi, composti da sei partecipanti, dalle 9 alle 15, per incontri della durata di un’ora.