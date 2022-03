Ente Mutuo, webinar con il pediatra sulle allergie respiratorie nei bambini

Appuntamento mercoledì 16 marzo alle ore 12

Proseguono gli incontri sulla salute promossi da Ente Mutuo Regionale. Il secondo appuntamento del ciclo di eventi online “Dialogo con il pediatra” ha come tema le allergie respiratorie nei bambini. Sarà l’occasione per genitori e nonni di ascoltare il dottor Alberto Martelli, pediatra ospedaliero di lungo corso, ex primario della Pediatria dell’Ospedale Salvini di Garbagnate Milanese, dopo anni di lavoro all’Ospedale Macedonio Melloni di Milano. L’appuntamento è mercoledì 16 marzo, a partire dalle ore 12. Per iscriversi cliccare qui

L’iniziativa rientra nel percorso di educazione alla salute alle famiglie e ai soci, ideato da Ente Mutuo Regionale per aggiornare su tematiche selezionate direttamente dagli utenti. I soci hanno infatti la possibilità di sottoporre all’attenzione dell’Ente temi di interesse