Diego Pesenti, presidente Fiva Bergamo, entra nella Giunta della Federazione nazionale

La nomina all’unanimità nel direttivo presieduto da Giacomo Errico Diego Pesenti, neo-presidente della Federazione Italiana Venditori Ambulanti su aree pubbliche- Fiva Bergamo, è stato eletto all’unanimità nella Giunta nazionale della Federazione, presieduta da Giacomo Errico. “Non posso che ringraziare i vertici della Federazione per la fiducia che mi viene accordata- commenta Diego Pesenti-. È un onore ricoprire il ruolo che appartenne a Mauro Dolci, storico presidente provinciale scomparso a maggio dello scorso anno. Cercherò di dare voce alle istanze dei commercianti bergamaschi con lo stesso impegno e passione. Gli ambulanti stanno affrontando con fatica la crisi: oltre al settore delle fiere che ha visto azzerare in questi due anni la propria attività, stiamo assistendo a un progressivo abbandono delle piazzole nei 260 mercati bergamaschi, con una riduzione dell’offerta commerciale e un calo della presenza della clientela”. Una crisi generalizzata del settore, che va affrontata, mettendo in campo nuove competenze e strategie: “Serve adottare soluzioni che possano conquistare anche quella grande fetta di consumatori che non è abituata a frequentare i mercati, anche attraverso soluzioni sperimentali, magari utilizzando gli strumenti digitali”.

Pesenti, 47 anni, originario di Madone, ricopre la carica di vicepresidente di Fiva Bergamo dal 2007. Svolge l’attività di ambulante nel settore del abbigliamento per bambini dal 1989 e lavora su alcune delle piazze più importanti non solo della provincia bergamasca: Osio Sotto, Brembate, Verdello, Urgnano, Trezzo sull’Adda e Pioltello.