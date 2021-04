Dal 26 aprile tornano le zone gialle: via libera ai dehors anche a pranzo. Ecco la roadmap delle riaperture

Via libera dalla cabina di regia del Governo al riavvio delle attività economiche nelle zone dove la situazione sanitaria lo consente. Si parte con gli esercizi di ristorazione, stabilimenti balneari dal 15 maggio, palestre dal 1 giugno

Tornano le zone gialle dal 26 aprile, dove i dati lo consentono, ma a riaprire saranno solo le attività all’aperto. Gli esercizi di ristorazione, quindi, potranno lavorare sia a pranzo che a cena, a patto di avere uno spazio esterno. Lo ha confermato il premier Mario Draghi (“un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento. Va incontro alle aspettative dei cittadini e si fonda su una premessa: che i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti, nelle realtà riaperte. Se i comportamenti saranno osservati la probabilità che si debba tornare indietro è molto bassa”) al termine della consueta riunione del venerdì della cabina di regia.

La roadmap delle riaperture

Sempre a partire dalla stessa data ripartiranno teatri, cinema e spettacoli, anche in questo caso all’aperto, mentre al chiuso gli spettacoli saranno essere consentiti con i limiti di capienza fissati dai protocolli anti contagio. Ok anche agli sport all’aperto e agli spostamenti tra Regioni in zona gialla, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine all’aperto riapriranno il 15 maggio, seguiti il primo giugno dalle palestre e il primo luglio dalle attività di natura fieristica. Le scuole, infine, tornano tutte in presenza dal 26 aprile tranne nelle zone rosse.

Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5: “Rimane vigente, poi il governo monitorerà settimana per settimana l’andamento della curva. E resta vigente il modello per fasce, gialla arancione e rossa”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le proposte delle Regioni

Ieri, intanto, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva approvato le linee guida da presentare al governo per la riapertura di alcune attività economiche, produttive e ricreative ovvero le regole da far rispettare a bar, ristoranti, palestre, teatri, cinema, piscine. “Abbiamo fissato e dato un parere positivo, quindi di spinta, alle ripartenze e alle regole delle ripartenze”, ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Queste alcune delle misure contenute nelle linee guida, che ora andranno al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico e poi dell’Esecutivo: nei cinema e nei teatri due metri di distanziamento, un metro con la mascherina e la richiesta di un test negativo nelle 48 ore precedenti o di un documento che attesti la vaccinazione. Negli esercizi di ristorazione che prevedono posti a sedere non si consuma al banco dopo le 14. Per quanto riguarda le palestre, le indicazioni delle Regioni prevedono due metri di distanza sia tra chi fa attività fisica, sia dentro gli spogliatoi. e la richiesta di un test negativo nelle 48 ore precedenti o di un documento che attesti la vaccinazione. Niente sport a contatto fisico.

I commenti dei ministri

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, tuttavia, “dobbiamo ascoltare il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati solo in trincea. Bisogna essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure”. Anche per la ministra per gli affari regionali, Mariastella Gelmini, “dobbiamo procedere con cautela, per evitare di commettere errori e dover richiudere”. Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha da parte sua assicurato che farà “tutto il possibile per garantire una riapertura”, ma in sicurezza. L’esponente Pd ha aggiunto di aver chiesto di “ampliare, nelle zone gialle, la capienza dei locali e passare dal 20 al 50%, dunque fino a 500 persone al chiuso e 1000 all’aperto, con la possibilità alle Regioni di concedere deroghe per luoghi che diano la disponibilità di una capienza maggiore”. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, si è detto infine speranzoso sul fatto che “già la settimana prossima, sulla base dei dati, si possano dare segnali concreti di speranza”.

Sib: “Dal ministro Garavaglia ok a partire il 15 maggio”

“Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia ci ha comunicato che ha già proposto al Ministero della Salute l’avvio della stagione balneare per il prossimo 15 maggio sulla base delle linee guida già sperimentate con successo la scorsa stagione”. Così Antonio Capacchione, presidente del Sib, Sindacato italiano balneari aderente a Fipe-Confcommercio, al termine di un incontro con il rappresentante dell’Esecutivo, nel corso del quale il Sib ha “evidenziato la necessità di avere date certe per l’avvio della stagione balneare al fine di pianificare il lavoro di allestimento delle spiagge, nonché per permettere alla clientela italiana ed estera di programmare le proprie vacanze”.

Secondo Capacchione, ci sono “diversi mercati esteri (Germania in primis) interessati alle vacanze già dal prossimo mese di maggio in occasione della festa della Pentecoste, periodo nel quale i Paesi di lingua tedesca iniziano un periodo di ferie. C’è l’urgenza, pertanto, di indicare una data certa per non perdere importanti fette di domanda turistica in favore di Paesi nostri competitori nel mercato internazionale delle vacanze. Per quanto riguarda le modalità operative abbiamo sottolineato che quelle adottate nello scorso anno hanno già dimostrato di essere valide ed efficaci”.

Garavaglia: “Presto date certe per la ripartenza del turismo”

“È fondamentale dare date certe, perché ogni giorno che passa perdiamo potenziali clienti. Penso che nel giro di qualche giorno saremo in grado di dare date certe”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che nel corso di un incontro alla Stampa estera, alla domanda “Quando riapriranno gli alberghi?” ha risposto che “l’anno scorso abbiamo aperto a metà maggio, non vedo perché non possa essere così anche quest’anno”. Mentre per la ripresa del turismo estero, “non sono in grado di dare una risposta certa sulle date – ha ammesso – però in Francia Macron dice che il 14 luglio apriranno tutto, noi abbiamo il 2 giugno come festa nazionale e speriamo che sia la data giusta”.

Parole, queste, apprezzate dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, per il quale “le parole del ministro sono sacrosante. Un albergo non è come un negozio o un bar che da un giorno all’altro riapre, un albergo ha bisogno di programmazione: deve accettare le prenotazioni, fare campagne sui Paesi italiani e stranieri, inserire le date sui portali. Non esiste settore come il nostro che abbia bisogno di programmazione”.

Per Confturismo, per il 2 giugno è troppo tardi: il vicepresidente Marco Michielli spiega che la data giusta, già indicata dal ministro Garavaglia, sarebbe quella del 15 maggio, “la stessa della Grecia, in coincidenza con la Pentecoste, che rappresenta il primo grande afflusso di turisti del Nord Europa nel nostro Paese. Spostare tutto al 2 giugno ci farebbe andare oltre la Pentecoste, che è da sempre il viatico di una buona stagione ovunque”. Per questo Confturismo chiede al responsabile del Turismo, “comprendendo le sue difficoltà”, di “dialogare con il collega alla Sanità per poter uscire ufficialmente con la data del 15 maggio: a quel punto la clientela tedesca potrà prenotare e arrivare nelle nostre località, considerato che le ferie non si possono fissare all’ultimo momento”.

Agis: “l’obbligo di tampone per il pubblico sarebbe discriminante”

Obbligare gli spettatori a presentare un tampone effettuato almeno 48 prima per accedere a un evento sarebbe “un elemento di discriminazione sociale, oltre che un ulteriore disincentivo alla partecipazione”. Lo sostiene l’Associazione generale dello spettacolo (Agis-Confcommercio) commentando alcune ipotesi circolate sulla riapertura dei luoghi di spettacolo, che prevedono anche l’obbligo di utilizzo di mascherine Ffp2 e un numero massimo di spettatori ammessi.

A quest’ultimo proposito l’Associazione sottolinea che non si può “in alcun modo ipotizzare una capienza fissa che non tenga in considerazione la reale dimensione della sala” e ribadisce la proposta di “un limite massimo di capienza calcolato detraendo dal numero dei posti autorizzati dalla Commissione di Vigilanza quelli necessari a garantire il distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali”, fermo restando che “non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni”.

Quanto alle mascherine Ffp2, Agis si dice d’accordo concorda con “la possibilità del loro utilizzo e distribuzione, ma a patto che questa ulteriore restrizione sia funzionale ad un aumento della capienza delle sale, restando fermo che sarà necessario un sostegno economico che possa contenere l’eventuale aggravio di costo per i gestori, qualora dovessero essere loro a fornirle”