Tour della salute, professionisti Ascom del fitness in piazza della Libertà il 3 e 4 settembre

Screening e test gratuiti per un check-up in piazza

Fa tappa a Bergamo sabato 3 e domenica 4 settembre il «Tour della Salute», l’evento itinerante, giunto alla quarta edizione, che da giugno a settembre coinvolge 12 città italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di condurre uno stile di vita sano. L’appuntamento è in Piazza della Libertà, con accesso libero, a partire dalle 10 del mattino.

Ascom Confcommercio Bergamo, attraverso il Gruppo Libere Professioni, supporta l’iniziativa con la partecipazione di professionisti e operatori del fitness. Per sottolineare l’importanza della prevenzione e promuovere un corretto stile di vita sarà dato ampio spazio all’attività fisica, con esibizioni, lezioni e dimostrazioni di associazioni sportive e istruttori. «L’obiettivo è quello di promuovere lo sport per tutti, come strumento di aggregazione, a prescindere da ogni barriera di età, di prestanza o condizione fisica- sottolinea Matteo Mongelli, presidente del Gruppo Libere Professioni Ascom Confcommercio Bergamo-. L’iniziativa ha inoltre lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, mettendo a disposizione (durante le due giornate) screening gratuiti di tipo cardiologico, diabetologico e audiometrico e, da quest’anno, lo sportello d’ascolto per rispondere all’incremento post pandemia di disturbi psicologici anche nei giovanissimi».

Nel corso di entrambe le giornate, con partenza da piazza della Libertà (sabato alle 17 e domenica alle 11) si terrà la Camminata Metabolica: una passeggiata di circa un’ora adatta a persone di tutte le età.

Il tour

Bergamo è l’unica tappa lombarda a ospitare la manifestazione, patrocinata da Comune e Federfarma Bergamo, con il contributo di Eg Stada Group. All’interno del Truck Hospitality, attrezzato con cinque ambulatori, sarà possibile sottoporsi a test di autodiagnosi e primi screening: da quello diabetologico e nutrizionale, a quello cardiologico con elettrocardiogramma, dal test baropodometrico al controllo dell’udito. Qualificati esponenti delle società scientifiche Sid e Siprec forniranno consulti medici gratuiti, offrendo consigli sulla prevenzione e gestione delle malattie cardio metaboliche, ma anche suggerimenti in riferimento a una corretta alimentazione, all’attività fisica da svolgere. Test e screening effettuati nelle edizioni precedenti nell’ambito del Tour della salute hanno permesso di rilevare diverse patologie, in particolare problemi cardiologici, scongiurando gravi rischi per la salute degli ignari cittadini sottoposti ai check-up gratuiti. Il Truck Hospitality quest’anno si arricchisce dello Sportello d’ascolto con qualificati specialisti aderenti alla Federazione Italiana Psicologi, per rispondere all’incremento di disagi e difficoltà registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica.

Per informazioni: consulenza@ascombg.it