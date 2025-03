Riapriamo! Clusone incentiva le nuove aperture negli spazi commerciali sfitti

Il comune di Clusone, inserito recentemente nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, apprezzata meta turistica, con una crescita notevole di visitatori dall’estero, non è purtroppo immune dal rischio desertificazione commerciale, che affligge i piccoli comuni dell’area montana. Nel crocicchio di strade del centro, i “baradelli” (baradèi in bergamasco), negli ultimi anni hanno abbassato le saracinesche circa trenta attività. A soffrire maggiormente la parte più nobile del centro storico, quella che si sviluppa attorno alla Piazza dell’orologio, lo scorcio più rappresentativo e suggestivo di Clusone, su cui si affacciano il palazzo comunale con la sua facciata affrescata e le sue arcate, e soprattutto uno dei simboli della cittadina: l’orologio planetario Fanzago, capolavoro del 1583 a opera di Pietro Fanzago, che con un meccanismo interno a contrappesi segna su un medesimo indicatore orario, giorno, segno zodiacale e fase lunare. “Sono una trentina gli spazi commerciali chiusi da tempo nella parte alta del centro storico- spiega Massimo Morstabilini, dal 2020 sindaco di Clusone-. Il progetto “Vetrine accese” ha dato spazio gratuito alle associazioni per l’utilizzo dei negozi per la promozione delle attività associative. Anche l’iniziativa “Una luce d’arte”, negli ultimi due anni, ha portato nei locali commerciali del centro sfitti, artisti, pittori, scultori e fotografi, protagonisti di una mostra artistica diffusa dalla fine di settembre a inizio ottobre. Non è mancato l’allestimento con presepi per illuminare le vetrine sfitte a Natale”. Buone premesse per creare un progetto più ampio e articolato con tanto di misura straordinaria a bilancio e incontri con i proprietari degli immobili sfitti.

Nasce così “Riapriamo!”, un’iniziativa del Comune di Clusone che punta a facilitare l’incontro tra proprietari di immobili del centro storico e nuove attività che

vorrebbero trovare la propria sede nel centro storico della Val Seriana. I proprietari di questi immobili hanno deciso di scommettere sulle nuove iniziative imprenditoriali, rendendosi disponibili a concordare un canone di locazione particolarmente agevolato (di importo pari o inferiore a 20 euro al metro quadro annui) per un periodo di 2 anni. Per intenderci, per un locale di 100 metri quadri il canone di locazione annuo non potrà superare per i primi due anni di attività i 2000 euro, una cifra davvero simbolica. “Questa opportunità vuole aiutare i nuovi imprenditori ad affrontare con maggiore sicurezza le difficoltà iniziali di avvio di una nuova attività o di una nuova unità locale di un’attività già esistente- continua il sindaco- . Il Comune di Clusone vuole supportare questo sistema virtuoso riconoscendo un’importante agevolazione Imu a favore dei proprietari. Ci auguriamo che si possa così valorizzare in tempi brevi il tessuto commerciale del centro storico, in un’area di grande interesse anche turistico”. Sono attualmente 8 gli immobili (ma l’elenco, in fase di continuo aggiornamento è pubblicato sul sito del comune) messi a disposizione dai proprietari per un affitto agevolato per nuove imprese: due in Via Carpinoni (ai civici 11 e 16), 2 in Piazza dell’Orologio (ai civici 14 e 20), due in Via Querena (ai civici 29 e 38), uno in Largo Locatelli (al civico 10) e uno in Via Marconi (al civico 21).

Chi fosse alla ricerca di un locale per avviare un’attività in uno di questi immobili (per l’apertura di nuovi negozi, spazi artigianali, uffici o attività di servizio) potrà inviare una mail all’indirizzo commercio@comune.clusone.bg.it per essere messo in contatto con il proprietario. La definizione dei rapporti di locazione o comodato sarà poi di esclusivo accordo tra i soggetti privati coinvolti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Ufficio commercio del Comune di Clusone, 0346.89640.

Confcommercio Bergamo, nella sede di Clusone e Alta Val Seriana e Val di Scalve (in piazza Giacomo Manzù, 17 a Clusone) è a disposizione degli imprenditori con servizi, consulenza e agevolazioni per l’avvio d’attività e per la gestione quotidiana d’impresa. 0346.23940, clusone@confcommerciobergamo.it