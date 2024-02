Libri per sognare, Massimo Vitali presenta il suo Zeno in condotta

Martedì 27 febbraio, dalle 9 alle 10, gli studenti delle scuole partecipanti partecipano all’incontro on line con l’autore

Proseguono gli incontri (online) di Libri per sognare 2024 con gli autori dei cinque titoli di letteratura per ragazzi selezionati dai librai e cartolibrai Ascom Confcommercio Bergamo. Martedì 27 febbraio, dalle 9 alle 10, Massimo Vitali racconta il suo Zeno in condotta (Edizioni De Agostini, 2023); l’evento sarà replicato anche mercoledì 27 marzo e martedì 23 aprile. L’incontro è moderato da Daniela Scotti della Libreria del Lago di Sarnico.

Massimo Vitali è nato a Bologna nel 1978. Ha pubblicato i romanzi L’amore non si dice (2010) e Se son rose e Una vita al giorno. Insegna scrittura creativa alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Conduce su Radio Città Fujiko il programma Ufficio Reclami ed è voce di letture radiofoniche da testi di Gianni Rodari e Luigi Malerba.

Zeno in condotta (Edizioni De Agostini, 2023) racconta la svogliata vita di Zeno, lo studente più pigro e maldestro di Mortenia, che conta i giorni che gli mancano all’istituto Alkatraz prima di andare alle superiori in città, a Ollivud. La vera sfida è però quella di studiare, alzare le materie e passare gli esami. Ad aiutarlo i suoi veri amici e, a sorpresa, una ragazza: Alma, appassionata di libri. Per conquistarla Zeno arriverà persino a leggere un romanzo.

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio ad inizio aprile, offrono ulteriori spunti e ispirazione per i quasi 3mila ragazzi che partecipano al progetto, giunto all’ottava edizione, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. I 2905 alunni delle 146 classi partecipanti di 46 istituti comprensivi bergamaschi (fuori provincia un istituto di Praolbino-Brescia e Caravate-Varese) sono invitati a leggere i libri selezionati e dalla seconda metà del mese di aprile 2024 avranno la possibilità di votare il libro preferito e pubblicare le recensioni sul portale www.libripersognare.it. In concorso anche altri elaborati, dai video alle illustrazioni, ai manufatti, ad altre forme espressive.

L’edizione 2024 è sponsorizzata da Bper Banca, Enti bilaterale del Terziario della provincia di Bergamo, Ente bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi della provincia di Bergamo, Federcartolai Confcommercio Imprese per l’Italia e Promoberg, ha il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Ali Confcommercio Imprese per l’Italia, Impresa Cultura Italia Confcommercio Imprese per l’Italia, L’Eco di Bergamo.