Libri per sognare, Ilaria Prada presenta La Boutique dei ricordi giovedì 14 marzo

Modera l’incontro Marcello Guizzetti della Libreria Il Libraccio di Curno

Proseguono gli incontri (online) di Libri per sognare 2024 con gli autori dei cinque titoli di letteratura per ragazzi selezionati dai librai e cartolibrai Confcommercio Bergamo. Ilaria Prada presenta agli studenti La Boutique dei ricordi (Edizioni Salani, 2023), giovedì 14 marzo, dalle 9-10 (replica giovedì 11 aprile, dalle 9-10); modera l’incontro Marcello Guizzetti della Libreria Il Libraccio di Curno. L’autrice è laureata in lingue e letterature straniere e ha vissuto e lavorato in molti Paesi (Polonia, Bielorussia, Slovenia, Svizzera, Germania). Dall’Est Europa ha realizzato numerosi reportage pubblicati su testate femminili e per l’infanzia. Ha inoltre pubblicato un libro per adulti dal titolo La crudeltà delle vittime. Questo è il suo esordio nella narrativa per ragazzi: La boutique dei ricordi ha vinto il concorso Scrittori si diventa ed è stato premiato con il Luigi d’oro, ‘per l’originalità del tema, semplice, ma capace di stimolare la fantasia e la partecipazione affettiva dei lettori’. Il libro parla di un negozio particolare dove chi non è felice o non ha tempo di esserlo può acquistare ricordi belli e spensierati. Ma tutto si complica quando il ricordo di una gita felice si perde e una ragazzina, Clara, sparisce con esso. Questo non fermerà Sofia, la sua migliore amica, che in un percorso imprevedibile, farà di tutto per riportare a casa Clara e rimettere il ricordo (e ogni cosa) al suo posto.

Gli incontri con gli autori, in programma da febbraio ad inizio aprile, offrono ulteriori spunti e ispirazione per i quasi 3mila ragazzi che partecipano al progetto, giunto all’ottava edizione, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti. I 2905 alunni delle 146 classi partecipanti di 46 istituti comprensivi bergamaschi (fuori provincia un istituto di Praolbino-Brescia e Caravate-Varese) sono invitati a leggere i libri selezionati e dalla seconda metà del mese di aprile 2024 avranno la possibilità di votare il libro preferito e pubblicare le recensioni sul portale www.libripersognare.it. In concorso anche altri elaborati, dai video alle illustrazioni, ai manufatti, ad altre forme espressive.

L’edizione 2024 è sponsorizzata da Bper Banca, Enti bilaterale del Terziario della provincia di Bergamo, Ente bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi della provincia di Bergamo, Federcartolai Confcommercio Imprese per l’Italia, ha il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Ali Confcommercio Imprese per l’Italia, Impresa Cultura Italia Confcommercio Imprese per l’Italia, L’Eco di Bergamo.