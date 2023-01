Credito, Comitato Enti Sostenitori OCM, Antonio Arrigoni rappresenta Confcommercio

L’ex direttore Fogalco nominato nel Comitato Enti Sostenitori dell’Organismo dei Confidi Minori

Si è insediato il 19 gennaio scorso presso la sede della Confcommercio Roma il Comitato degli Enti sostenitori previsto dall’articolo 7 dello Statuto dell’OCM, l’Organismo dei

Confidi Minori previsto dall’articolo 112-bis del Testo Unico Bancario. L’Organismo dei Confidi Minori è presieduto attualmente dal bergamasco Mario Comana, professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari alla Luiss Guido Carli di Roma. Antonio Arrigoni, ex direttore Fogalco Bergamo, Cooperativa di Garanzia Ascom Confcommercio Bergamo, è entrato a far parte del Comitato Enti Sostenitori, in rappresentanza della Confcommercio nazionale.

Fanno parte del Comitato Enti sostenitori i rappresentanti di tutto il sistema della rappresentanza imprenditoriale del nostro paese.

Al Comitato degli Enti sostenitori sono attribuite le funzioni relative alla formulazione di pareri obbligatori richiesti dal Consiglio di Gestione dell’Organismo, in relazione alle problematiche che coinvolgono il sistema della garanzia consortile. Il Comitato si propone di rappresentare e tutelare il mondo dei Confidi in relazione alle problematiche che gli stessi si trovano ad affrontare. Va ricordato che i Confidi, oltre a rappresentare un esempio rilevante della capacità solidaristica di un settore strategico dell’economia italiana quale quello delle Pmi, rappresentano anche un importante strumento di sostegno alle stesse imprese.