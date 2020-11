L'iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la lettura ed è rivolta ai ragazzi dell’ultimo anno delle elementari e del primo anno delle medie, per cui nonostante il nuovo lockdown è garantita la didattica in presenza

Anche quest’anno torna Libri per sognare, la manifestazione giunta alla quinta edizione, nata nel 2017 e ideata dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Ascom Confcommercio Bergamo, organizzata in

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la lettura ed è rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città e della provincia di

Bergamo, con il coinvolgimento in particolare dell’ultimo anno delle elementari e del primo anno delle medie, per cui nonostante il nuovo lockdown è garantita la didattica in presenza. “Ci troviamo in un contesto di grande difficoltà e in un clima di incertezza, all’indomani della nuova stretta sulle chiusure – commenta Cristian Botti presidente del Gruppo Librai e Cartolai Ascom Confcommercio Bergamo-. In questo contesto, in cui si limitano quotidianità e relazioni, i libri possono davvero rappresentare un’occasione di evasione, per guardare oltre”.

Libri per sognare favorisce il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti, chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori di cinque titoli di letteratura contemporanea per ragazzi, selezionati dalle librerie organizzatrici.

Ogni ragazzo si impegna nella lettura per poi votare il libro preferito e pubblicarne la recensione sul sito www.libripersognare.it .

Come nella scorsa edizione sono organizzati incontri virtuali tra gli autori e gli studenti, tappe di avvicinamento all’evento finale in programma a maggio. Gli incontri con gli autori rappresentano uno stimolo in più per i giovani lettori, che possono avere un confronto diretto con chi ha scritto le pagine preferite e trarre ispirazione per la stesura delle recensioni dei libri.

La giornata conclusiva dell’iniziativa vedrà la premiazione del libro vincitore e degli studenti che hanno inserito nel portale le migliori recensioni e sarà una grande festa dedicata alla cultura e alla

condivisione della lettura. “Lo scorso anno, in piena emergenza sanitaria, la cerimonia premiazione è avvenuta da remoto- continua Cristian Botti-. Abbiamo avuto un ottimo riscontro di presenze e, nonostante la distanza, ci siamo sentiti ancora più vicini ai ragazzi che, attraverso commenti online, hanno vinto timidezza ed esitazione che a volte li frena durante eventi in presenza”. Per partecipare all’iniziativa le scuole devono compilare l’apposita scheda di adesione ( www.libripersognare.it ) e inviarla entro il 17 novembre via mail a: libripersognare@ascombg.it . Per informazioni: 0354120203/118.

I libri scelti per questa edizione

I libri selezionati raccontano storie di coraggio, speranza e si concentrano sul tema dell’ambiente e della sostenibilità. “Il bambino Nelson Mandela” di Viviana Mazza ( Mondadori 2014) illustra il

percorso, a partire dall’infanzia a piedi nudi ad accudire il bestiame, del grande presidente sudafricano, Nobel per la pace e simbolo per antonomasia del contrasto all’apartheid.

“La voce di carta” di Lodovica Cima (Mondadori 2020) mostra l’emancipazione femminile attraverso il lavoro in fabbrica, con la storia della protagonista Marianna che, lasciata la campagna per il

lavoro in una cartiera a Lecco, grazie alla lettura, immersa in un un mondo di parole, trovò l’occasione di esprimere la sua voce più autentica. “Factory” di Tim Bruno ( Rizzoli 2020) racconta la dura vita di uno stabilimento di animali sottoposti a rigide esigenze produttive e di come l’ improbabile amicizia tra un ratto e un vitello all’ingrasso riesca a cambiare il destino e la triste prospettiva di una vita in batteria, ma in solitudine. “Libera. Un’amica tra le onde” di Daria Bertoni (Mondadori 2020) parla dell’avventurosa storia di Alice che, in mezzo all’Oceano Atlantico, scoprirà con il padre ricercatore naturalista, una seconda casa a bordo di Calipso e salverà Libera, una balenottera azzurra in pericolo di vita per un incidente.

“Mustang” di Marta Palazzesi (Il Castoro 2020) racconta la storia, ai tempi della secessione americana, di Robb che, in una piantagione dicotone, con l’aiuto di una ragazzina indiana, riuscirà nell’impresa di domare un cavallo selvaggio Mustang e farà conquistare la libertà al suo amico Aimery, affrancandolo dalla schiavitù”.