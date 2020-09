Agenzie viaggi e tour operator, fondo per coprire perdite fatturato

Fino al 9 ottobre è possibile richiedere i contributi. Fogalco a disposizione per la presentazione delle domande

Fino al 9 ottobre (alle ore 17:00) è possibile far richiesta del contributo a fondo perduto emanato dal Ministero del turismo per le agenzie di viaggio e i tour operator.Il contributo viene calcolato sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e quello corrispondente allo stesso periodo del 2019 e varia dal 5% al 20% in base al Fatturato anno 2019 dell’azienda.

Fogalco si rende disponibile alla presentazione delle domande. Per informazioni 035 4120321 – info@fogalco.it

Possono usufruire del beneficio le agenzie di viaggio e i tour operator, che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitino attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.

Inoltre, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO stabiliti;

– essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;

– avere sede legale in Italia;

– essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

– non essere destinatari di sanzioni interdittive;

– essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;

– assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

Presentazione delle istanze

L’istanza di accesso al contributo deve essere effettuata, a partire dalla data del 21 settembre 2020 (ore 10:00), per una durata di 15 giorni lavorativi, dunque fino al 9 ottobre 2020 (ore 17:00), attraverso una procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all’indirizzo: https://sportelloincentivi.beniculturali.it.

A partire da venerdì 18 settembre 2020 sarà comunque disponibile il front-end, per cui l’utente potrà procedere ad effettuare prove di autenticazione e di attribuzione delle deleghe, ma non potrà inviare l’istanza.

È prevista una assistenza tecnica giornaliera (dal lunedì al venerdì compresi), dalle ore 9:00 alle ore 17:00, accessibile ai seguenti contatti:

– numero telefonico dedicato 06 64892120;

– canale email dedicato helpdesk.bandi.mibact@infocamere.it

Assegnazione ed erogazione

L’erogazione dei contributi sarà disposta con decreto del Direttore Generale Turismo a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute, mediante un servizio di retrosportello appositamente progettato, entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data ultima di presentazione delle istanze.