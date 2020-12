Mercato immobiliare, seminario annuale Fimaa giovedì 17 dicembre

Tra i relatori il Vice Ministro Misiani, che illustra le iniziative messe in campo dal Governo, l'assessore comunale Francesco Valesini sulla trasformazione della città e Vanessa Pesenti, presidente Ance

Fimaa Bergamo organizza il suo convegno annuale via web dedicato all’evoluzione e transizione del mercato immobiliare per fare il punto sullo scenario attuale e guardare alle sfide future per la categoria. Il webinar è in programma giovedì 17 dicembre, dalle 17.30 alle 19 ( per partecipare è necessario compilare l’apposito form pubblicato sul sito Ascom; per maggiori informazioni: fimaa@bergamo.it). Il convegno si apre con i saluti del presidente Ascom Confcommercio Bergamo Giovanni Zambonelli, del presidente Fimaa Bergamo Oscar Caironi e del direttore Ascom Oscar Fusini. Ad affrontare il tema della legge di Bilancio e le novità per il settore dell’edilizia e del settore immobiliare, il Vice Ministro dell’Economia Antonio Misiani, che illustra le iniziative messe in campo dal Governo.

Vanessa Pesenti, Presidente ANCE Bergamo, tratta il tema del cambiamento del mercato immobiliare a seguito della pandemia, facendo il punto anche sugli incentivi per la riqualificazione edilizia a partire dall’ecobonus. L’Assessore alla Riqualificazione urbana del Comune di Bergamo Francesco Valesini – che porta i saluti del sindaco Giorgio Gori- incentra il suo intervento sull’evoluzione e lo sviluppo urbanistico della città, illustrando le principali iniziative che andranno a valorizzare il tessuto urbano. Le conclusioni del seminario di approfondimento sono affidate a Oscar Caironi, presidente Fimaa Bergamo, che farà il punto sull’andamento del mercato immobiliare e illustrerà la 26a edizione del Listino degli Immobili di città e provincia, pubblicazione realizzata da Fimaa e Ascom, in collaborazione con Adiconsum, Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Bergamo, Consiglio Notarile di Bergamo, Appe e con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Camera di Commercio e Università di Bergamo. “Il mercato nonostante tutto tiene e, al netto dello stop legato al primo lockdown, tra luglio e ottobre abbiamo superato il volume delle compravendite registrate nel 2019- anticipa Oscar Caironi-. La pandemia ha allineato i prezzi del mercato reale i valori degli immobili, ma il clima d’incertezza spinge molti a preferire anche in via transitoria gli affitti. Torna l’interesse per immobili, anche datati. La vera sfida infatti, in assenza di nuovi interventi e costruzioni, sarà quella della riqualificazione degli immobili esistenti, grazie anche a sisma-bonus ed ecobonus, con una maggiore qualità abitativa senza ulteriore consumo di suolo”.