Auto, Loreno Epis nel direttivo nazionale di Federmotorizzazione

Il presidente del Gruppo Autosalonisti Ascom è stato eletto dall'assemblea della Federazione tra i componenti della Giunta in carica fino al 2025

Loreno Epis, presidente del Gruppo Autosalonisti Ascom Confcommercio Bergamo, è stato eletto tra i componenti della Giunta di Federmotorizzazione, la rappresentanza nazionale del settore automotive Confcommercio. Epis, 56 anni, titolare dell’Autosalone Epis di Scanzorosciate, attività storica da tre generazioni specializzata nella vendita di auto usate, era già consigliere della Federazione dal 2015. “Non posso che ringraziare l’assemblea per la fiducia rinnovata, un riconoscimento alle attività che con Ascom abbiamo portato avanti, dalla formazione all’organizzazione di eventi nazionali e convegni di grande richiamo, come quello dedicato alle auto elettriche” commenta Epis. Il settore è in grande difficoltà e l’azione sindacale sarà centrale per dare voce alle imprese e ottenere dalle istituzioni aiuti per sostenere l’automotive. “Siamo in prima linea per chiedere incentivi per l’acquisto di auto nuove e usate. Abbiamo il parco circolante più vecchio d’Europa, con il 35% di auto “ante Euro 4”, quindi altamente inquinanti. Eppure al nostro settore sono state destinate risorse pari a 50 milioni di euro, contro i 5 miliardi di euro stanziati da Francia e Germania. Inoltre gli incentivi non sono vincolati alla rottamazione di auto vecchie, ma sono a disposizione (seppur con un dimezzamento delle risorse a disposizione, da 1500 euro per l’acquisto con demolizione a 750 euro senza radiazione veicolo) anche per chi decide di acquistare una nuova autovettura. Inoltre gli incentivi sono legati a vetture a bassissime emissioni, in particolare ibride e elettriche, e il nostro desiderio è di vederli estesi agli Euro 6”.

Le nomine dell’Assemblea Nazionale di Federmotorizzazione sono confermate per il quinquennio 2020-2025. Alla Presidenza, per acclamazione, è stato rieletto Simonpaolo Buongiardino (Milano), che sarà affiancato dai vicepresidenti Klaus Algieri (Cosenza) e Gianluca Mascagni (Bologna). In Giunta, oltre a Loreno Epis, Saul Mariani (Lecco), Luigi Pucciarelli (Bologna) – Settore Autorimesse, e Oscar Zorgniotti (Gorizia) – Settore Autoriparazioni. Il consiglio è composto da: Michele Biselli (Perugia), Vittorio Graziani (La Spezia), Giovanni Innocenti (Caserta), Sergio Iovino (Napoli), Francesco Maldarizzi (Bari), Roberto Scavuzzo (Varese) – Settore Ricambi e Assistenza, Andrea Toffoli (Lodi) e Maurizio Zoccarato (Alessandria).