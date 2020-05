Ente Mutuo, al via gli incontri on line domani 27 maggio, 14.30 alimentazione e benessere

Carla Lertola, medico dietologo dà consigli su come affrontare la ripresa dopo un lungo periodo di inattività

In questi mesi complessi, Ente Mutuo Regionale – l’assistenza sanitaria dedicata agli iscritti a Confcommercio – non ha perso occasione per rimanere in contatto con i propri Soci. Lo ha fatto attraverso un’informazione costante e puntuale sui servizi garantiti, sulle iniziative promosse dalle strutture convenzionate, su ciò che le Confcommercio lombarde partner hanno a loro volta messo in campo per supportare le imprese.

Sono stati esplorati modi diversi di lavorare, parlarsi, usufruire dei servizi e relazionarsi, e anche Ente Mutuo ha sperimentato nuove formule di interazione. Ecco, dunque, che dalle tante esperienze fatte, nasce oggi un nuovo modo di operare, pensato per andare ben oltre l’emergenza ed esplorare nuove strade. È stato infatti definito un calendario di eventi on line su tematiche legate alla salute, al benessere, agli stili di vita: seminari, webinar e convegni pensati per continuare la propria mission di educazione alla salute con partner di grande spessore. Non solo: attraverso delle video interviste verranno proposti confronti con tanti “opinion leader” con cui approfondiremo argomenti di attualità e interesse sul mondo della Sanità, della Salute e dell’Associazionismo.

Un percorso in cui la tecnologia, il digitale, avranno un ruolo da protagonista in termini di piattaforma di incontro, ma in cui a fare la differenza saranno sempre i contenuti e la relazione.

Il primo evento del percorso on line di Ente Mutuo, nato per contribuire ad accrescere l’educazione in tema di benessere e stili di vita corretti, è previsto per mercoledì 27 maggio alle ore 14.30. L’evento dal titolo “Conversazioni su alimentazione e benessere” avrà come protagonista Carla Lertola, medico dietologo, con cui approfondiremo come affrontare la ripresa della vita quotidiana dopo un lungo periodo di generale inattività. La dottoressa Lertola darà utili consigli per una corretta e sana alimentazione, ideale per tutta la famiglia, così da poter coniugare dieta, umore, attività fisica e lavoro.

L’evento è gratuito, questo il link per partecipare e iscriversi