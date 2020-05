Libri per sognare e per ripartire, oggi incontro on line con Sara Rattaro alle medie “Spada” di Sovere

Raccolte 430 recensioni sul portale. Al via il contest fotografico, con la scelta di studenti e genitori,in vista dell’evento finale del 29 maggio

Sono 430 le recensioni raccolte in questa quarta edizione di Libri per sognare, la manifestazione nata nel 2017 e ideata dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Ascom Confcommercio Bergamo, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, con il sostegno di Ubi Banca. L’iniziativa, ideata con l’obiettivo di promuovere la lettura tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città e della provincia di Bergamo, ha visto la partecipazione di 900 giovani studenti. Nonostante l’emergenza da Covid-19, il coinvolgimento dei ragazzi è stato quanto mai attivo e creativo. Da casa i ragazzi, complice la didattica a distanza, hanno pubblicato i loro lavori, svolgendo con impegno il doppio ruolo di lettori e recensori di quattro titoli di letteratura contemporanea selezionati dai librai Ascom . Oltre alle recensioni dei testi sul portale (www.libripersognare.it), i ragazzi hanno realizzato un video e una decina di presentazioni in power point.

Proseguono, sfruttando tecnologie e didattica a distanza, gli incontri con gli autori.

Il prossimo appuntamento in calendario è con Sara Rattaro.

L ‘autrice-biologa genovese presenta on-line lunedì 11 maggio alle 15 agli studenti della scuola media Daniele Spada di Sovere il suo penultimo libro “Sentirai parlare di me”, edito da Mondadori (ndr, vedi scheda qui sotto *). Il titolo, tra i quattro selezionati dai Librai, intreccia la storia di un’aspirante giornalista con la vita e le avventure di Nellie Bly, la prima donna nella storia ad aver osato il mestiere di reporter.

Gli altri autori coinvolti- Matteo Corradini, Guido Sgardoli e Luigi Garlando- saranno presenti con video attraverso i canali social, in vista dell’appuntamento conclusivo, che, nonostante le restrizioni, sarà comunque una grande festa, oltre che un giorno atteso per conoscere il libro preferito dagli studenti e i nomi dei vincitori tra i ragazzi per le migliori recensioni. L’appuntamento è venerdì 29 maggio alle 10,30 in videoconferenza. Interverranno tutti e quattro gli autori e verranno presentati i vincitori del concorso.

Al via il contest fotografico con “Un libro per sognare” e “Un libro per ripartire” rivolto alle famiglie. Due generazioni a confronto per guardare oltre l’emergenza

In attesa dell’evento finale, i librai Ascom hanno lanciato due iniziative, rivolte ai ragazzi, coinvolgendo anche le famiglie. I ragazzi sono invitati a proporre “Un libro per sognare” e i genitori “Un libro per ripartire”. Il concorso vede due generazioni a confronto per guardare oltre l’emergenza, tra sogno e speranza per il mondo che verrà.

Per partecipare al contest, non resta che inviare una fotografia che ritrae figli e genitori con in mano un libro a seconda delle due categorie ( “Un libro per sognare” per i ragazzi e “ Un libro per ripartire” per i genitori), indicando in breve il motivo della scelta.

La foto deve essere inviata a libripersognare.it a partire dall 11 al 28 maggio

“Nonostante le restrizioni, la manifestazione è stata più che mai partecipata quest’anno – commenta Cristian Botti, presidente dei Librai e cartolibrai Ascom Confcommercio Bergamo-. E in questo momento, in cui i libri fanno evadere o sono utili strumenti per leggere la realtà o guardare oltre l’emergenza, abbiamo pensato di coinvolgere anche le famiglie, mai così vicine e messe a confronto tra generazioni. Perché i libri servono sì per sognare, ma anche per ripartire”.

Il libro presentato l’11 maggio

“Sentirai parlare di me” di Sara Rattaro, edito da Mondadori, racconta il sogno di Bianca che da grande vuole fare la giornalista e si occupa col suo amico Martino del giornale della scuola. Durante la settimana dei mestieri i ragazzi incontrano Vittoria, giornalista, invitata a tenere una lezione appassionante che però sarà costretta ad interrompere sul più bello per seguire una misteriosa indagine. Bianca vuole a tutti i costi rintracciarla per chiederle aiuto: è alla ricerca di un anonimo artista che sta colorando la città con alcuni strani murales. Quando incontrerà Vittoria, però, Bianca riceverà una sorpresa esclusiva: il racconto della vita e delle avventure di Nellie Bly, la prima donna nella storia ad aver osato il mestiere di reporter e ad aver combattuto per i diritti delle donne. E sarà proprio attraverso il coraggio e la ribellione della prima giornalista della storia che Bianca troverà ispirazione e entusiasmo.

L’autrice

Sara Rattaro è nata a Genova. Laureata in Biologia e in Scienze della Comunicazione, ha lavorato come informatore farmaceutico prima di dedicarsi completamente alla scrittura. È docente di Scrittura creativa all’Università degli studi di Genova e autrice di diversi romanzi: “Sulla sedia sbagliata”, “Un uso qualunque di te”, “Non volare via” (Premio Città di Rieti 2014), “Niente è come te” (Premio Bancarella 2015), “Splendi più che puoi” (Premio Rapallo Carige 2016), “L’amore addosso”, “Uomini che restano” (Premio Cimitile 2018), “Andiamo a vedere il giorno” (Sperling & Kupfer 2018), “Il cacciatore di sogni”, il suo primo libro per ragazzi, “Sentirai parlare di me” (Mondadori 2019) e “La giusta distanza” (Sperling & Kupfer, 2020). Ha curato la raccolta di racconti “La vita vista da qui” (Morellini 2018).

I quattro libri selezionati dai Librai per l’edizione 2020 di Libri per sognare

Dalle leggi razziali a un teatro dove tutto è possibile, dalla storia della prima reporter donna, Nellie Bly, al racconto di una vita a fianco di Rita Levi Montalcini affidato al suo assistente di laboratorio. I titoli selezionati dai librai Ascom Confcommercio Bergamo invitano i ragazzi a riflettere su grandi temi.

“Sentirai parlare di me” di Sara Rattaro, edito da Mondadori, “Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel” di Luigi Garlando, edito da Harper Collins, “Il fenomenale P.T. Heliodore” di Guido Sgardoli, autore vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 con “The Stone. La settima pietra”, edito da Il Battello a Vapore, “Solo una parola. Una storia al tempo delle leggi razziali” di Matteo Corradini, edito da Rizzoli.