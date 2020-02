Torna il Concorso gei Gelatieri Bergamaschi Ascom

Il tema quest'anno è la primavera. Possono partecipare tutti i gelatieri della città e della provincia

Sono aperte le iscrizioni per il 6°concorso di gelateria artigianale l’Abbinamento Perfetto” promosso dai Gelatieri Bergamaschi Ascom. Il tema quest’anno è la primavera (un antipasto abbinato a un gusto di gelato). La competizione si terrà lunedì 30 marzo all’Istituto Alberghiero “San Pellegrino” (Viale della Vittoria 6, San Pellegrino Terme) a partire dalle ore 16 e sarà seguito da una cena. Possono iscriversi tutte le gelaterie bergamasche, anche non associate ad Ascom. Il costo di iscrizione al concorso comprensivo della cena per una persona è di 25. La cena è aperta a tutti al costo di 25 euro a persone. I pagamenti verranno riscossi direttamente il giorno del concorso presso l’istituto alberghiero.

Per iscriverti al Concorso, Clicca qui (entro venerdì 14 febbraio). Per informazioni: alessandro.rota@ascombg.it o tel. 035.4120135.