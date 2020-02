Albergatori, novità per il contrasto all’abusivismo e bando regionale per il restyling di hotel

Gli albergatori bergamaschi si confrontano in assemblea mercoledì 5 febbraio, alle 15, in Associazione (sala corsi) per fare il punto sul settore, dall’andamento del comparto alle novità legislative che impattano sulla categoria, dalle iniziative a contrasto dell’abusivismo alla formazione del personale. Nel corso dell’incontro si illustreranno anche le nuove opportunità per le strutture ricettive, a partire dal bando annunciato dalla Regione, che stanzia 17 milioni di euro per promuovere la riqualificazione di alberghi e accogliere al meglio i visitatori internazionali anche in vista delle Olimpiadi.

“L’assemblea è un’importante occasione di confronto della categoria su temi cruciali per le nostre attività, in primis sul contrasto all’abusivismo ricettivo e sui risultati del codice identificativo regionale degli immobili (Cir)– commenta il presidente Giovanni Zambonelli, alla guida di Ascom e del Gruppo Albergatori-. Oltre ad analizzare i risultati dell’anno appena chiuso, guarderemo alle iniziative e alle opportunità offerte al settore, ponendo l’attenzione sulla formazione del personale”.