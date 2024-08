Comana confermato alla presidenza del Consiglio di Gestione Confidi Minori di Banca d’Italia

Il professor Mario Comana è stato rieletto alla presidenza del Consiglio di Gestione dell’Organismo dei Confidi Minori di Banca d’Italia previsto dall’articolo 112-bis del Testo Unico Bancario, per il triennio 2024-2026. Confermati anche i componenti Salvatore Vescina, Paolo Carini, Giustino Dececco e Gianmarco Paglietti

All’interno del Consiglio dei Confidi Minori opera il Comitato Enti sostenitori di cui fan parte, per il mondo dei Confidi Confcommercio, Antonio Arrigoni ex direttore Fogalco Bergamo (in rappresentanza della stessa Confcommercio nazionale), Franco Fustella (per la Federascomfidi) e Carlo Marcettti (per il Fondo interconsortile di garanzia), oltre ai rappresentanti di tutto il sistema imprenditoriale e associativo del nostro Paese.

Il Comitato si propone di rappresentare e tutelare il mondo dei Confidi in relazione alle problematiche che gli stessi si trovano ad affrontare. Tra i temi oggetto di confronto la condivisione delle proposte di modifica di Statuto e del Regolamento dell’OCM e la riforma normativa del settore dei Confidi, tanto attesa dal mondo della garanzia consortile, in quanto il testo attualmente in vigore si è dimostrato inefficace da parecchi punti di vista e ampiamente superato. Riguardo alla modifica dello Statuto e del Regolamento i membri del Comitato ritengono opportuno individuare alcuni capitoli di intervento in modo da rendere la struttura un po’ più “vicina” al mondo dei Confidi minori oltre che ridare un ruolo maggiore alle Federazioni e valorizzare nel contempo il ruolo del Comitato stesso.