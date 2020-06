Movida, per i locali stop dal Comune a vendita bevande d’asporto a partire dalle ore 19 

Dal 18 giugno al 31 luglio vietati anche consumazione su area pubblica o privata all'aperto. Stop alle vendite per negozi, market e distributori automatici

E’ stata firmata il 10 giugno l’ordinanza del Comune di Bergamo che vieta la vendita di bevande d’asporto in città, a partire dalla prossima settimana: un provvedimento che mira a evitare, soprattutto tra i più giovani, assembramenti e i comportamenti della cosiddetta movida, da evitare nei mesi di convivenza con il coronavirus, soprattutto nella città di Bergamo, così colpita dal virus nei mesi scorsi. L’ordinanza mira a favorire l’aggregazione regolamentata negli spazi di somministrazione della città e si integra con l’ampia disponibilità di spazi per la posa di tavoli e sedie in città.

Ecco le disposizioni previste:

1) Tutti i giorni dalle ore 19.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo dal 18 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19;

2) è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Sarà sempre consentita la somministrazione sia all’interno dell’attività che all’esterno dell’esercizio stesso esclusivamente con servizio al tavolo;

3) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie e grandi strutture di vendita

4) è vietata la consumazione di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

Resta consentita la vendita con consegna a domicilio da parte delle predette attività commerciali, di somministrazione e artigianali. Resta fermo l’obbligo di cui all’art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande di adottare idonee misure affinché all’uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare rumore o disturbo alle persone.