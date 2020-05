Imprese, due seminari per ripartire in regola e in sicurezza

Ascom organizza venerdì 15 e sabato 16 incontri on line per il terziario

Due seminari per far ripartire il terziario in regola e in sicurezza. Ascom Confcommercio Bergamo organizza, in vista della riapertura delle attività, due momenti di confronto via web per aggiornare i soci sulle nuove normative e sulle linee guida da adottare per contrastare il diffondersi del virus. Le iniziative intendono fare chiarezza e rispondere ai dubbi degli imprenditori, spesso disorientati dal continuo rincorrersi di decreti e relativi obblighi.

La programmazione dei seminari prevede un primo incontro on line rivolto alle attività del commercio non alimentare e un secondo appuntamento, pronto a rispondere alle esigenze più specifiche di ristorazione, pubblici esercizi, alberghi e imprese legate all’accoglienza.

Venerdì 15 maggio alle ore 16,30 prende il via il primo seminario web, rivolto in particolare ai comparti di abbigliamento, calzature, casalinghi e tutto il commercio al dettaglio non alimentare.

Sabato 16 maggio alle ore 10 si tiene l’incontro on line per il settore della ristorazione, dei pubblici esercizi e dell’accoglienza.

Le imprese interessate a partecipare devono iscriversi compilando il form pubblicato sul sito Ascom www.ascombg.it

Ascom provvede a inviare il link al seminario che si svolgerà on-line e le modalità di partecipazione.

Per informazioni: info@ascombg.it o 035 4120203.