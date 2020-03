Gelato Day, i gelatieri Ascom celebrano yogurt e fragole

L'iniziativa ritorna il 24 marzo. Il gruppo Gelatieri Bergamaschi di Ascom Confcommercio dedica la giornata al gusto Yogurt variegato alla fragola

Il gruppo Gelatieri Bergamaschi di Ascom Confcommercio Bergamo promuove la “Giornata Europea del Gelato Artigianale”. L’iniziativa si svolge come da tradizione il 24 marzo. Il gusto per l’edizione 2020 è Yogurt variegato alla fragola.

Le gelaterie aderenti verranno pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram dei Gelatieri Bergamaschi.

