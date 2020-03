Marco Bianchi si racconta all’Accademia Tadini di Lovere

Mercoledì 11 marzo alle ore 17 presenta il libro "Il gusto della felicità"

Mercoledì 11 marzo alle ore 17 all’Accademia Tadini di Lovere Marco Bianchi presenta “Il gusto della felicità” Harper &Collins.

Per la prima volta Marco Bianchi, divulgatore scientifico e food mentor ha deciso di raccontarsi, ripercorrendo i momenti più importanti, gli incontri, gli aneddoti e i ricordi che lo hanno reso la persona che i suoi tantissimi fan conoscono e amano. E lo fa attraverso 50 ricette facili e gustose, ma sempre perfettamente bilanciate, che aiutano il nostro organismo a trovare e mantenere quel benessere emotivo e fisico che è fondamentale per la nostra salute. Il tutto, come sempre, condito da suggerimenti per rendere deliziose anche le ricette più salutari e da “pillole di scienza” che spiegano le virtù di cibi e nutrienti.

L’incontro è promosso da Libreria Mondadori Lovere. La partecipazione è gratuita.