Agenti immobiliari. Workshop per migliorare le vendite

Comunicare in modo efficace per essere più convincenti nella vendita. È questo il tema del seminario organizzato da Fimaa Bergamo venerdì 21 febbraio in Ascom alle ore 14.30. Il corso è rivolto agli agenti immobiliari e ha un taglio pratico. Offre strumenti concreti per affrontare i momenti di difficoltà e di mancanza di motivazione e i picchi di carico di lavoro.

L’obiettivo del workshop è quello di supportare la figura dell’agente immobiliare, nello sviluppo di comportamenti, credenze e abilità necessarie per essere più efficace nel vendersi, sapendo affrontare con strumenti concreti la propria quotidianità lavorativa. L’incontro è tenuto da Roberto Petruccelli formatore comportamentale e relationship coach. Tra gli argomenti trattati, atteggiamento mentale e ciclo del successo, decisione e gestione di stress, pressione e emozioni e, infine, i pilastri, i livelli e i postulati della comunicazione.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a fimaa@ascombg.it.

Il programma