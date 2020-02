Visita guidata alla Lindt per pasticcieri

Il gruppo Gelatieri Bergamaschi organizza per lunedì 24 febbraio una visita guidata all’interno dell’azienda LINDT & SPRÜNGLI di Induno Olona (VA) per conoscere tutti i segreti della lavorazione del cioccolato e dei suoi derivati. La partenza in autobus è fissata alle ore 8.15 dal parcheggio sul retro della sede Ascom Confcommercio Bergamo di via Borgo Palazzo 137. Il costo per l’intera giornata è di 10 euro. Può partecipare una sola persona per gelateria. Per informazioni e iscrizioni (entro il 13 febbraio): alessandro.rota@ascombg.it