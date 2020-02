Campagna di Natale, raccolti 55 mila euro per le missioni

I contributi sono stati raccolti da Centro Missionario diocesano, Ascom Confcommercio Bergamo e Websolidale

E’ di 55 mila euro il ricavato della raccolta fondi promossa da Centro Missionario diocesano, Ascom Confcommercio Bergamo e Websolidale onlus con la campagna di Natale “La stella ci custodisce! In cammini di fraternità”. A cui si aggiungono 5 mila euro, raccolti alla capanna dell’Eco di Bergamo e donati alle scuole dell’infanzia Adasm-Fism.

Il sodalizio tra la diocesi e il mondo del commercio bergamaschi da quindici anni, durante il periodo natalizio, cerca di aiutare le realtà che vivono situazioni difficili in diverse parti nel mondo con svariate iniziative benefiche promosse in città che coinvolgono anche scuole e oratori. Quest’anno uno degli appuntamenti più apprezzati è stato il Concerto di Natale nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, con la regia del Conservatorio di Bergamo.

I contributi raccolti verranno destinati a quattro progetti: circa 6 mila euro sono stati destinati a un un progetto sul lavoro minorile e l’alfabetizzazione in Siria; 15 mila euro a percorsi educativi per contrastare l’arruolamento in Sud Sudan; 15 mila euro per arginare la deforestazione in Amazzonia; e 5 mila euro a Casa Amoris Laetitia, realtà della Fondazione Angelo Custode che ospita bambini con disabilità complesse e in fin di vita.