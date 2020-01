Il futuro della mobilità green in un convegno Ascom

Il seminario è in programma lunedì 27 gennaio dalle 15. Epis (Gruppo Autosalonisti): "Chiariremo l'investimento iniziale, la situazione delle reti di ricarica, i vantaggi economici e l'autonomia dei veicoli green"

Quale sarà il futuro della mobilità green e quali sono i vantaggi di passare all’auto elettrica? Se ne parla lunedì 27 gennaio a partire dalle ore 15 alla sede Ascom Confcommercio Bergamo di via Borgo Palazzo 137 (sala conferenze) nel corso del convegno “L’auto elettrica, vantaggi da subito. Bergamo si prepara alla nuova mobilità” organizzato dal Gruppo Autosalonisti Ascom in collaborazione con Federmotorizzazione, l’associazione di rappresentanza dell’automotive.

Nonostante il mercato delle auto elettriche in Italia sia ancora ristretto- pari al 2,5% del mercato totale del settore- rispetto all’andamento della mobilità in Europa, il 2019 è stato un anno di grande sviluppo della mobilità green. A incentivare l’acquisto di vetture ecologiche ha contribuito in modo determinate l’Ecobonus, che ha di fatto permesso di ridurre l’elevato costo iniziale delle auto elettriche pure (Bev, Battery Electric Vehicle), sommato al bonus regionale e all’esenzione dalla tassa di circolazione.

“Il tema è di grande attualità, per questo abbiamo voluto fortemente un seminario di approfondimento del mondo delle auto elettriche, un segmento ancora poco conosciuto nonostante la sua grande espansione- spiega Loreno Epis, presidente Gruppo Autosalonisti Ascom Confcommercio Bergamo-. L’interesse è elevato, ma tanti sono gli interrogativi e i dubbi che chiariremo nel corso dell’incontro, dall’investimento iniziale alla presenza di reti di ricarica, dai vantaggi economici all’autonomia dei veicoli”.

Il convegno, moderato dal giornalista Andrea Iannotta, si apre con i saluti dei rappresentanti Ascom Confcommercio Bergamo e delle istituzioni locali. Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione Italia fa il punto su “La nuova Era della Mobilità”; Angelo Zambetti, co-fondatore TwoGreen evidenzia i vantaggi economici della scelta dell’auto elettrica, Stefano Zenoni. assessore all’ambiente del comune di Bergamo illustra le azioni per favorire la mobilità verde in città. Non manca il punto sulla diffusione delle reti di ricarica, per cui la Lombardia primeggia con oltre mille punti per fare il pieno: Gianluigi Piccinini, presidente Ressolar illustra come investire nella mobilità elettrica, evidenziando i progetti territoriali per lo sviluppo delle reti.