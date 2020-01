Ludopatia. Al via i corsi obbligatori in Ascom

– sensibilizzare i gestori sull’importanza degli aspetti relazionali;

– fornire strumenti utili alla comunicazione con la clientela a rischio di problemi con il gioco d’azzardo;

– fornire le conoscenze sulle indicazioni operative utili a ridurre il rischio di problematizzazione del gioco;

– fornire strumenti per declinare in modo appropriato le competenze acquisite in relazione alle specifiche caratteristiche (struttura, tipologia dei giochi proposti, peculiarità della clientela, ecc) dei diversi contesti di gioco (ad es. pubblici esercizi versus sale VLT).

Corsi di aggiornamento mese data orario luogo stato giugno lunedì 29 dalle 16.00 alle 18.00 Bergamo DISPONIBILE dicembre giovedì 3 dalle 16.00 alle 18.00 Bergamo DISPONIBILE

A seguire il calendario corsi per coloro che necessitano di frequentare il corso di prima formazione (della durata di 4 ore). L’obbligo della formazione è da assolversi entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature.

Corsi di prima formazione mese data orario luogo stato giugno lunedì 29 dalle 14.00 alle 18.00 Bergamo DISPONIBILE dicembre giovedì 3 dalle 14.00 alle 18.00 Bergamo DISPONIBILE

Per informazioni e/o iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri 035.4120325 oppure mandando una mail all’indirizzo gestionale@ascombg.it