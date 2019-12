Prodotti tipici lombardi. Dalla Regione 13 nuovi riconoscimenti

Tra i nuovi inserimenti, i bergamaschi aranciata, aranciata amara, bibita al chinotto, ginger, bitter e limonata

Regione Lombardia ha riconosciuto 13 nuovi ‘Prodotti agroalimentari tradizionali’ (Pat) lombardi. Tra le new entry ci sono 6 prodotti bergamaschi: aranciata, aranciata amara, bibita al chinotto, ginger, bitter e limonata, tutti prodotti per una delle più grandi aziende di bibite vendute sul territorio nazionale.

Con i nuovi riconoscimenti l’elenco sale a 264 prodotti raggruppati in 11 diverse categorie, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono consolidate nel tempo da almeno 25 anni e sono praticate in modo omogeneo e secondo regole tradizionali.

Dei 264 Pat lombardi, 21 riguardano tutta la regione, 26 sono comuni a diverse province. Sul podio c’è Sondrio con 42, di seguito Pavia con 39 e Mantova con 28. Quarto posto per Bergamo e Brescia entrambe con 26 prodotti. In coda Cremona con 19, Como con 12, Varese con 11, Lecco con 8, Milano con 3, Monza e Brianza con 2.

L’inserimento nell’elenco permette di salvaguardare la tradizione dei processi produttivi, di preservare una sapienza spesso secolare e di produrre specialità difficilmente replicabili altrove, mantenendo il legame con il territorio e con le comunità locali, le hanno generate.

Di seguito l’elenco dei ‘Prodotti agroalimentari tradizionali’ bergamaschi e bresciani

PROVINCIA DI BERGAMO

Analcolico al gusto ginger

Aranciata

Aranciata amara

Bibita analcolica con estratto di chinotto

Bitter analcolico

Limonata

Cotechino della bergamasca

Pancetta della bergamasca

Prosciutto crudo bergamasco “il botto”

Salame della bergamasca

Agri di Valtorta

Bernardo

Branzi

Formaggella della Val Brembana

Formaggella della Val di Scalve

Formaggella della Val Seriana

Formaggio Val Seriana

Latteria

Stracchino bronzone

Stracchino orobico

Torta orobica

Farina per polenta della bergamasca (con province LC e CR)

Tartufo nero (con altre province)

Bertu’

Casoncelli della bergamasca

Polenta e uccelli dolce

Scarpinocc

Torta del Donizetti

PROVINCIA DI BRESCIA

Cuz

Manzo all’olio di Rovato

Salame cotto di Quinzano d’Oglio

Salame di Montisola

Salsiccia di castrato ovino

Soppressata bresciana

Violino

Bagoss

Cadolet di capra

Casatta di Corteno Golgi

Casolet (con territorio provincia BG)

Fatuli’

Fiuri’ o fiurit (con territorio provincia BG)

Formaggella della Val Sabbia

Formaggella della Val Trompia

Formaggella della Valcamonica

Formaggella Tremosine

Garda Tremosine

Lattecrudo di Tremosine

Moteli’

Robiola bresciana (con provincia BG)

Rosa camuna

Sta’el

Strachet

Tombea

Canünsei de Sant’Antone

Casoncello di Barbariga

Alborelle essiccate in salamoia

Tinca al forno di Clusane