A Natale regala un corso di cucina

All'Accademia del gusto di Osio Sotto ci sono corsi per principianti e per esperti gourmet. E il biglietto regalo lo invia la scuola al destinatario

Il Natale è ormai alle porte e trovare il regalo giusto non è facile, soprattutto quando il tempo per fare shopping è poco. Un’idea originale e veloce è quella di regalare un corso di cucina. L’Accademia del Gusto di Osio Sotto propone un calendario ricchissimo di seminari, corsi e laboratori pensati per appassionati e principianti e per chi è un abile gourmet. Basta una telefonata o una mail alla segreteria e la scuola di cucina personalizzerà il vostro regalo e lo invierà in giornata al destinatario. I corsi sono pubblicati sul sito www.ascoformazione.it. Per informazioni, tel. 035.4185706/707 – info@ascomformazione.it.